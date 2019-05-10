Лещенко отреагировал на высказывание Виторгана о Дне Победы

Певец Лев Лещенко прокомментировал слова актера Максима Виторгана о формате празднования Дня Победы, отметив, что каждый вправе отмечать праздник как хочет.

«Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни, хотя у них осталось всего ничего», – рассказал Лещенко изданию Nation News.

Он заметил, что День Победы – для ветеранов. При этом для кого-то важна торжественная часть, для кого-то «просто важно порадоваться, что ты живешь на этом свете».

Ранее Виторган разместил пост в соцсетях, в котором написал, что День Победы – для тех, кто эту победу одержал, и тех, кто терял родных и близких, но их уже почти не осталось. А нам, отметил он, праздновать нечего. Эта фраза вызвала бурную реакцию, после чего актер пояснил, что множество СМИ вырвало эти слова из контекста, а он имел в виду «нашу вину перед нашими ветеранами».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все шествия и парады в честь Дня Победы организуют не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать», это делают в честь победителей.