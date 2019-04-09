В Общественной палате решили заняться вопросами безопасности перевозок в такси

Действующее законодательство не обеспечивает должного уровня безопасности пассажиров такси, нужно повышать качество оказания услуг и справедливость конкуренции в этой сфере, считают члены Общественной палаты (ОП) России, которые провели нулевые чтения соответствующих законопроектов.

«Эта тема социально значимая и затрагивает большое число граждан России. В последние годы даже в малых городах очень много людей пользуются такси. Но их деятельность практически не регулируется. Есть таксисты, есть парки и агрегаторы, у каждого свои сложности. В связи с этим нужен закон, который решит все эти трудности, однако в обсуждаемых законопроектах также присутствуют пробелы», – приводит РАПСИ слова секретарь ОП РФ Валерия Фадеева.

Во вторник в Общественной палате прошли общественные слушания, которые посвящены экспертизе законопроектов «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси».

Законопроекты разработаны Министерством транспорта России. Они приняты Госдумой в первом чтении.

Руководитель центра компетенций АНО «Международный Евразийский форум «Такси»» Станислав Швагерус отметил, что в сфере такси есть экономические проблемы.

«Кардинальное снижение цены на перевозку одновременно приводит к резкому росту количества затрат. При этом снижение цены достигло таких пределов, что напрямую стало влиять на качество перевозки и уровень безопасности», – сказал Швагерус.

По его словам, повышение тарифа не решит эту проблему, так как резко сократится число клиентов. Чтобы выйти из этой ситуации, считает эксперт, нужно ввести стандарты ценообразования как для перевозчиков, так и для агрегаторов такси.

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов обращает внимание на то, что предлагаемый законопроект не учитывает интересы профессионального сообщества.

«На данный момент большинство водителей не могут в полной мере осуществлять законные перевозки из-за количества требований: лицензирование, страхование, закон о самозанятых», – сказал Амосов.

Его поддержал представитель ООО «Таксити» Феликс Маргарян, который заявил о слишком большом списке обязанностей для компаний, которые на них возлагает законопроект.

«Машину обслуживаем мы, техосмотр проводим мы, за водителя отвечаем мы, страховать сейчас тоже должны мы и платить штраф тоже будем мы», – заявил Маргарян.

По итогам общественных слушаний к проектам федеральных законопроектов будет подготовлено заключение ОП.