Путин ответил на вопрос о поездке в США цитатой из «Золотого теленка»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах визита в Вашингтон цитатой из книги «Золотой теленок» Ильфа и Петрова.

«Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада,.. но адреса не оставил», – процитировал он книгу, передает «Интерфакс».

Он добавил, что ситуация для визита «должна созреть».

Точная цитата звучит так: «Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил».

В декабре в Кремле отметили, что вопрос визита Путина в Вашингтон не обсуждался.

Президент США Дональд Трамп в ноябре отменил полноценную встречу с Путиным на саммите G20, состоялась только краткая встреча на ногах.

Позже CNN назвал условие встречи лидеров России и США.