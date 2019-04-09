Путин осадил журналиста Bloomberg на пленарном заседании Арктического форума

Модератор пленарного заседания международного Арктического форума в Санкт-Петербурге, старший исполнительный редактор по глобальному бизнесу и финансам агентства Bloomberg Джон Фрайер в ходе заседания перебил российского президента Владимира Путина, однако тот осадил его.

Путин поправил модератора, заметив, что Россия не является самой крупной экономикой Арктического региона. Он начал говорить, что Китай уже опередил США по паритету покупательской способности и объему экономики. В этот момент Фрайер вмешался и уточнил:

«Прошу прощения, мистер президент, вы говорите, что Китай – это арктическая страна?»

«Я же терпел, пока вы это все говорили. Потерпите и вы», – осадил Путин модератора и продолжил свое выступление.

Зал отреагировал на ответ Путина смехом.

Видео разговора опубликовано в Telegram-канале RIA_KremlinPool.

Путин во вторник принимает участие в пленарном заседании Арктического форума. Вместе с ним в заседании участвуют президента Финляндии Саули Ниинисте, президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон, премьер Норвегия Эрна Сульберг и премьер Швеции Стефан Левен.