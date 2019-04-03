Нурмагомедов пригрозил карой «насильнику» Макгрегору

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.

Нурмагомедов назвал Макгрегора «насильником» и «лицемером», который «не несет ответственности за свои поступки».

«Вот увидишь, кара тебя настигнет», – заявил российский боец в Twitter.

Напомним, Макгрегор назвал жену Нурмагомедова «полотенцем» в соцсетях, но после удалил свой пост. Самого россиянина Макгрегор назвал «маленькой крысой».