Российские ученые предположили существование особой формы жизни на Венере

Российские ученые обработали панорамные изображения поверхности Венеры, сделанные советских аппаратов в 1975-1982 годах, на снимках были зафиксированы медленно двигающиеся объекты с устойчивой структурой.

Объекты по очертаниям напоминают земную жизнь, отдельные напоминают формой ящерицу, скорпиона и гриб, передает «Российская газета». Фигуры меняли свое положение на разных снимках, обладали заметными размерами и были отличны от геологических образований.

Согласно гипотезе ученых, эти фигуры могут быть инопланетными формами жизни. Условия для их формирования могут отличаться от привычных земным.

«Можно предположить, что азот будет основным компонентом мономеров для синтеза полимеров. А значит, венерианская жизнь может быть азотной в противовес земной углеродной», – сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета.

По предположению ученых, советские исследователи, получившие снимки с венерианской поверхности, не были готовы к осмыслению качественно новой информации о планетах.

Снимки были получены с аппаратов «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14».