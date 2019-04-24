Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент ничего не говорил (об этом), я более чем уверен, что он не видел этого плаката», – передает слова Пескова ТАСС.

Речь идет о плакате на заводе «Севмаш», который был вывешен на предприятии в Северодвинске перед телемостом с Санкт-Петербургом, откуда Путин принимал участие в спуске на воду АПЛ «Белгород».

«Сам характер мероприятия не позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране», – предположил Песков.

Напомним, во вторник Путин принял участие в церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, а также по видеосвязи следил за спуском на воду подлодки «Белгород».

Игорь Орлов в 2015 году победил на выборах губернатора Архангельской области. Он находится на этом посту с 2012 года.