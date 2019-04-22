Власти Сербии пообещали помнить о бомбежке телецентра Белграда авиацией НАТО

Бомбовый удар авиации НАТО по белградскому телецентру является страшным преступлением и варварским актом, за который никто никогда не понесет наказания, однако память сербского народа «представляет собой вид приговора», заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Премьер-министр Сербии приняла участие в международной конференции «Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов» в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году, передает ТАСС.

Тогда, 23 апреля 1999 года, в 2.00 натовские самолеты нанесли удар по зданию телецентра РТС, в результате которого погибли 16 человек. После удара по телецентру представители НАТО утверждали, что удар был оправдан, а спецкомиссия Гаагского трибунала, расследовавшая это преступление, «не нашла оснований» завести уголовное дело.

«Первое, что мне приходит в голову, когда я подумаю об этом страшном преступлении: это не что иное, как варварский акт. Вы бомбами ответили на телевизионную программу», – заявила Брнабич.

«К сожалению, никогда не будет суда ни над теми, кто отдал приказ, ни над теми, кто бомбил здание белградского телецентра и убил людей на их рабочем месте. Не будет, потому что одна пропаганда, которая тогда была сильнее и сейчас сильнее, провозгласила это здание и людей легитимной целью» – заявила премьер-министр Сербии.

По ее словам, Сербия слишком мала и слаба, чтобы судить сильных, однако «наша память представляет собой вид приговора».

Перед участниками конференции выступил также глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, работавший в Югославии в 90-е годы. «Мы были свидетелями страданий сербского народа. То, что мы видели и ощутили за время бомбардировок в корне изменило наш взгляд на мир. С того момента мы стали другими, никогда больше мы не будем верить в искренность так называемых наших западных партнеров», – заявил Соловьев.

Глава СЖР указал на опасность ложных новостей, которые все больше угрожают миру. Он также поблагодарил руководство Сербии за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.

Напомним, в конце марта президент Сербии Александар Вучич назвал агрессию НАТО против Югославии преступлением. В Сербии объяснили, почему бомбежки Югославии были геноцидом. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.

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