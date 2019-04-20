Мать Кокорина показала видео событий перед дракой в кафе

Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла Кокориных, опубликовала видео, на котором запечатлены события, предшествующие драке в московском кафе с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.

«За минуту до удара ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили», – написала Светлана Кокорина в Instagram.

Она утверждает, что чиновник якобы первым оскорбил компанию. По ее словам, по губам Пака видно, что он произносит не слово «хамло», о котором говорили в суде, а ругается матом.

Ранее в Сети появилось полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».

Напомним, согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей Гайсин также получил удар по лицу.

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