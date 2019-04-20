Украинку с десятью детьми заподозрили в торговле людьми в Грузии

Гражданку Украины, прилетевшую в Грузию из России с 10 детьми, заподозрили в торговле людьми, сообщают СМИ.

У прилетевшей в Тбилиси украинки полицейские Грузии проверяют документы, задержанная планировала выехать в Абхазию, передают «Вести».

Издание «Спутник Грузия» сообщает, что у детей наблюдаются признаки пищевого отравления, но их состояние удовлетворительное.

Детей планируется перевести в Кутаисскую инфекционную клинику в регионе Имерети.

МВД возбудило уголовное дело по статье «торговля людьми», с целью установления деталей ведомство сделало запросы у иностранных коллег.