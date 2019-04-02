Назван процент живущих без канализации россиян

Около 22% граждан России лишены доступа к централизованной канализации, говорится в исследовании Росстата, проведенном в 2018 году.

Исследование проводилось в сентябре 2018 года, оно охватило около 60 тыс. домохозяйств, сообщает РБК.

16,8% населения используют выгребные ямы, 5,8% опрошенных сообщили о полном отсутствии системы канализации.

В селах центральная канализация отсутствует у 66,5% жителей, из их числа у 18,4% канализации нет вообще. В городах около 9% жителей не имеют доступа к этой услуге.

Самая сложная ситуация с канализацией у многодетных семей, около 40,9% не подключены к системе, 29,7% пользуются выгребными ямами, у 11,2% канализация отсутствует.

Также 12,6% жителей России уточнили, что у них нет туалета в квартире или доме, поэтому они пользуются санузлами общего пользования, в дворовых постройках или общественных местах.

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась, тогда доступа централизованной канализации не имели 23,6% россиян сообщали, что не имеют доступа к централизованной канализации.