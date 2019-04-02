Назван процент живущих без канализации россиян

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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

Первый президент Украины оценил шансы кандидатов на победу во втором туреФото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
«Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, оценивая результаты первого тура выборов главы государства. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...

Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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            Назван процент живущих без канализации россиян

            2 апреля 2019, 11:22

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Около 22% граждан России лишены доступа к централизованной канализации, говорится в исследовании Росстата, проведенном в 2018 году.

            Исследование проводилось в сентябре 2018 года, оно охватило около 60 тыс. домохозяйств, сообщает РБК.

            16,8% населения используют выгребные ямы, 5,8% опрошенных сообщили о полном отсутствии системы канализации.

            В селах центральная канализация отсутствует у 66,5% жителей, из их числа у 18,4% канализации нет вообще. В городах около 9% жителей не имеют доступа к этой услуге.

            Самая сложная ситуация с канализацией у многодетных семей, около 40,9% не подключены к системе, 29,7% пользуются выгребными ямами, у 11,2% канализация отсутствует.

            Также 12,6% жителей России уточнили, что у них нет туалета в квартире или доме, поэтому они пользуются санузлами общего пользования, в дворовых постройках или общественных местах.

            Отмечается, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась, тогда доступа централизованной канализации не имели 23,6% россиян сообщали, что не имеют доступа к централизованной канализации.


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