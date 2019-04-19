Германию обвинили в недостаточном устрашении России

Германия неправильно себя ведет по отношению к России и должна больше вкладываться в ее «устрашение», заявил экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби.

В интервью немецкому журналу Focus он отметил, что Германия очень богатая страна, поэтому могла бы тратить больше на свою оборону и союзников НАТО, передает РИА Новости.

Однако Колби подчеркнул, что на сегодня немецкая армия представляет лишь «бледную тень» того, что было во времена холодной войны.

По его мнению, Германия могла бы «помочь в борьбе с Россией», поскольку это «главная проблема НАТО на данный момент».

«Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских», – сказал Колби.

Ранее стало известно, что Франция собралась отправить к российским границам танки для усиления военного присутствия НАТО.

Напомним, Россия и Североатлантический альянс полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД