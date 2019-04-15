Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и Североатлантический альянс полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».

Он также назвал абсурдным само решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

По словам Грушко, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалась НАТО – под холодную войну. Снова стряхнули пыль с «доктрины Армеля»: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», – добавил дипломат.

Он заявил, что общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили 1 трлн долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.

При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на «экономичные, точечные и эффективные средства».

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