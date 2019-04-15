МИД отверг планы участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО

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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Пенгатон показывает чудеса финансовых махинаций

Пентагон выглядит внушительно снаружи, но является прогнившим внутриФото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Российскую армию много и порой справедливо упрекают в безграмотном расходовании гигантских государственных средств. Однако происходящее в российских Вооруженных силах – детский сад по сравнению с настоящими мастерами распила бюджетных средств. Аудиторы никак не могут добиться правды о том, как американский Пентагон расходует выделенные ему сотни миллиардов долларов. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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            МИД отверг планы участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО

            15 апреля 2019, 13:31

            Текст: Алина Назарова

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            Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с Североатлантическим альянсом и делает ставку на экономичные, точечные и эффективные средства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

            Дипломат отметил, в настоящий момент НАТО осуществляет адаптацию своих военных потенциалов, аргументируя это необходимостью парирования угроз со всех азимутов. Но основные усилия сфокусированы на восточном «фланге».

            «С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику, Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства», – добавил он, передает РИА «Новости».

            По его словам, Россия надеется, что военного конфликта с НАТО не будет. «В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать», – сказал Грушко.

            Грушко также заявил, что обновление НАТО «было бы возможно через установление подлинного стратегического партнерства с Россией». «Такая попытка была предпринята на Лиссабонском саммите Россия-НАТО в 2010 году. Однако на деле натовцам пришлось бы поступиться своей «исключительностью», открывать для себя искусство компромисса и работы на равных, ориентироваться не на групповые, а не общие интересы. Этого не произошло», – сказал Грушко.

            По словам дипломата, эффективная адаптация к новым реалиям требовала бы от альянса отхода от установок своих «отцов-основателей». «Противостоять новым, гораздо более сложным вызовам на идеологической платформе 1949 года невозможно. Для этого нужно не объявлять себя «источником политической легитимности», а реально попытаться встроиться в подлинно коллективные усилия по обеспечению безопасности на основе международного права», – резюмировал дипломат.

            Ранее НАТО признало необходимость улучшить отношения с Россией.

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