МИД отверг планы участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО

Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с Североатлантическим альянсом и делает ставку на экономичные, точечные и эффективные средства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Дипломат отметил, в настоящий момент НАТО осуществляет адаптацию своих военных потенциалов, аргументируя это необходимостью парирования угроз со всех азимутов. Но основные усилия сфокусированы на восточном «фланге».

«С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику, Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства», – добавил он, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия надеется, что военного конфликта с НАТО не будет. «В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать», – сказал Грушко.

Грушко также заявил, что обновление НАТО «было бы возможно через установление подлинного стратегического партнерства с Россией». «Такая попытка была предпринята на Лиссабонском саммите Россия-НАТО в 2010 году. Однако на деле натовцам пришлось бы поступиться своей «исключительностью», открывать для себя искусство компромисса и работы на равных, ориентироваться не на групповые, а не общие интересы. Этого не произошло», – сказал Грушко.

По словам дипломата, эффективная адаптация к новым реалиям требовала бы от альянса отхода от установок своих «отцов-основателей». «Противостоять новым, гораздо более сложным вызовам на идеологической платформе 1949 года невозможно. Для этого нужно не объявлять себя «источником политической легитимности», а реально попытаться встроиться в подлинно коллективные усилия по обеспечению безопасности на основе международного права», – резюмировал дипломат.

Ранее НАТО признало необходимость улучшить отношения с Россией.

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