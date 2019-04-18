Названы сроки проведения второго этапа конкурса «Цифровой прорыв»

Второй этап проекта АНО «Россия – страна возможностей» всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» состоится с 16 по 19 мая, участники пройдут онлайн-тестирование по направлениям «информационные технологии», «дизайн», «управление проектами и бизнес-анализ».

Онлайн-тестирование является обязательным этапом для прохождения в региональный этап конкурса, который будет проводиться в формате хакатонов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Хакатоны – соревновательные мероприятия, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

Онлайн-тесты будут проводиться по трем направлениям. Информационные технологии: теория информационных технологий, программирование, мобильная разработка, веб-разработка, виртуальная и дополненная реальность.

Дизайн: digital-дизайн, инструменты современного digital-дизайна.

Управление проектами и бизнес-анализ: управление проектами, юриспруденция в ИТ, финансы, маркетинг.

«Каждый тест проверяет компетенции участника и помогает заранее оценить свои силы и понять, какую роль в команде он может выполнять в предстоящих соревнованиях. Количество тестов, которые может пройти конкурсант, не ограничено. Проверить свои знания может любой совершеннолетний гражданин России, зарегистрировавшись на сайте цифровойпрорыв.рф», – пояснил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

По итогам тестирования будут определены лучшие специалисты, которые примут участие в региональном этапе конкурса в одном из 40 городов России.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Заявочная капания продлится по 12 мая, после чего участников ждет этап онлайн-тестирования. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».