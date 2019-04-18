Захарова назвала цель американской доктрины Монро

Вашингтон реанимировал доктрину Монро, чтобы подавить суверенитет латиноамериканских государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также заявила, что введенные в среду новые санкционные меры США против Кубы противоречат международному праву. Захарова напомнила, что Москва выступает против любых односторонних санкций, передает ТАСС.

Санкции могут быть легитимными, продолжила Захарова, если «они разрабатываются при всей совокупности факторов международными представителями, которые входят в состав соответствующих международных структур».

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом намерена применять доктрину Монро в своей политике в отношении Латинской Америки.

Ранее Захарова, комментируя слова Болтона по поводу доктрины Монро, напомнила советнику американского президента об отмене рабства, а журналист Владимир Соловьев указал, что формулировка доктрины Монро также подразумевает невмешательство Америки в дела Европы.