Госдума одобрила запрет МФО давать кредиты под залог жилья

Госдума в первом чтении приняла проект закона о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, документ был внесен депутатами во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Отмечается, что проект закона был разработан в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию для предотвращения неправомерных действий в отношении граждан, передает РИА «Новости».

Проект вводит запрет на заключение МФО договоров потребительского займа с гражданами, исполнение обязательств по которым обеспечено принадлежащим им жилых помещений.

«Это позволит пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства», – пояснял журналистам Володин. По его мнению, недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного, по сравнению с ее стоимостью, микрокредита.

Также проект закона предоставляет МФО право передачи идентификации клиентов кредитным организациям, и проводить идентификацию с помощью государственных информационных систем. По мнению председателя Госдумы, это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных.

Также проектом устанавливается, что минимальный размер капитала МФО должен быть не менее 5 млн рублей. При этом минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физического лица, увеличивается вдвое, до 3 млн рублей.