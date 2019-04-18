Посол России посетил Русское кладбище в Нагасаки

Посол России в Японии Михаил Галузин посетил Международное кладбище Инаса в префектуре Нагасаки, где почтил память соотечественников, захороненных на русском участке некрополя.

Участники торжественной церемонии, состоявшейся на Международном кладбище Инаса, где только что закончились восстановительные работы, смогли отдать дань памяти соотечественникам, передает ТАСС.

В ходе церемонии посол России во вступительном слове выразил уверенность, что «реконструированные участки кладбища, где с миром покоятся россияне и голландцы, будут на протяжении долгих лет оставаться символами дружбы и сотрудничества трех государств в славном городе Нагасаки».

Первые русские могилы появились на кладбище при буддистском храме Госиндзи в 1858 году. Сейчас Русское кладбище в Нагасаки – это уникальное место памяти россиян в Японии, которое насчитывает около 530 захоронений на площади 1500 кв. м.

Напомним, в октябре 2017 года на могиле лейтенанта императорского флота в Нью-Йорке установили российский флаг.