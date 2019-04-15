Украинского футбольного тренера решили дисквалифицировать пожизненно

Главный тренер болгарской «Вереи», известный украинский тренер Александр Севидов будет пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах, заявил директор украинских каналов «Футбол 1/2» Александр Денисов.

«На этой неделе, впервые в истории украинского футбола, был лишен профессионального статуса клуб, уличенный в мошенничестве. ФК «Сумы» больше не играет в футбол. Более того, в рамках нескольких расследований, навсегда будут отлучены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент ФК «Сумы», и теперь уже бывший тренер, работавший во многих украинских клубах, Александр Севидов», – передает слова Денисова УНИАН.

Он отметил, что в ближайшее время появятся решения об их дисквалификациях.

Севидов за свою карьеру тренировал команды высшего украинского дивизиона – «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Днепродзержинск), «Гелиос», молдавский «Зимбру», «Крымтеплицу», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист» и «Мариуполь».

В январе он возглавил болгарскую «Верею». Под его руководством команда в восьми матчах набрала только одно очко.