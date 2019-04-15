Лауреат Нобелевской премии Пол Грингард скончался в США

В США умер нейробиолог Пол Грингард, который в 2000 году получил Нобелевскую премию за исследования в области нервной системы человека, сообщил Рокфеллеровский университет.

Рокфеллеровский университет, где Грингард работал с 1983 года, пишет, что ученый «коренным образом перевернул наше понимание о взаимодействии клеток мозга». Отмечается, что он сыграл значительную роль в разработке лечения широкого спектра нейрологических и психиатрических болезней.

Грингард умер в субботу в возрасте 93 лет, передает РИА «Новости».

Напомним, исследования, за которые Грингард получил Нобелевскую премию, помогают понять механизм возникновения неврологических и психических заболеваний.