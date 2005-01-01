Первый президент Украины предсказал исход дебатов между Зеленским и Порошенко

«Сложилась такая ситуация, что действующий президент после первого тура начал оскорблять Зеленского. Тот ему отвечает неоднозначно», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя приглашение на официальные теледебаты, которое получили Порошенко и Зеленский.

«Все зависит от того, как начать эти дебаты. Зеленский, как человек интеллигентный и творческий, может предложить Порошенко привести в порядок их личные отношения. И если они начнут дебаты, позабыв оскорбления, и попросят друг у друга извинений – тогда дебаты станут более аккуратными, и Зеленский их выиграет абсолютно точно», – предположил собеседник.

«Если же их переведут в плоскость личных оскорблений – тогда это будут не дебаты, а базар», – считает Кравчук.

В понедельник газета ВЗГЛЯД сообщила, что национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.

Пока участие в теледебатах не является обязательным, однако 20 марта в украинский парламент внесли законопроект, согласно которому дебаты должны стать обязательными для победителей первого тура.

Напомним, в настоящее время Владимир Зеленский остается уверенным лидером президентской гонки с 30,26% голосов. Второе место по-прежнему занимает действующий президент Петр Порошенко с 15,99%. При этом отрыв между ним и третьим участником гонки Юлией Тимошенко сократился: лидер партии «Батькивщина» набрала 13,36%.

Кравчук считает, что Порошенко уже не успеет переломить ко второму туру ход событий в свою пользу.

«Думаю, что он даже не сможет полностью использовать свой административный ресурс, потому что контролировать действия Петра Порошенко будет не только Зеленский, но и остальные кандидаты, не вышедшие во второй тур», – заявил ранее экс-президент в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Электорат Юго-Востока, помимо Зеленского, проголосовал в большей степени за Юрия Бойко и в меньшей степени за Юлию Тимошенко. Таким образом, все три оппозиционных по отношению к президенту кандидата получили большинство голосов. Понятно, что этот электорат не будет голосовать за Порошенко, но большая его часть может отойти к Зеленскому», – предрекает Кравчук.

«Имея 16% голосов в свою пользу, но против себя 84%, Порошенко будет очень сложно кого-либо в чем-то убедить, тем более после того, что в 2014 году он набрал 54% голосов», – заявил один из предшественников Порошенко на посту президента.