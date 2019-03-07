Администрацию Красноярска забросали «коктейлями Молотова»

В Сети появилось видео нападения неизвестного мужчины на здание правительства Красноярска с коктейлями Молотова.

На записи видно, что мужчина пронес бутылки с зажигательной смесью на прилегающую к зданию территорию, остановился в 10-15 метрах от входа, зажег фитили и метнул несколько коктейлей. При этом на нем ненадолго вспыхнула одежда. Через некоторое время нападавшего спугнул другой человек, вероятно охранник, пишет «Ридус».

По неподтвержденным данным, личность нападавшего была установлена, его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Инцидент произошел 3 марта, когда в Красноярске находился президент Владимир Путин. Глава государства приехал на открытие Универсиады еще 2 марта и провел на мероприятии два дня.