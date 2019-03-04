Власти Анапы пояснили, зачем заварили вход в школу

Власти Анапы пояснили, по какой причине присутствующий в резонансном видео вход в школу закрыли, фактически заставив детей и родителей перелезать через забор.

«Закрытые ворота на видео – запасный вход в школу №7. Главный вход в образовательное учреждение открыт, доступ учащимся обеспечен. Данные меры были приняты с 1 марта в соответствии с требованиями паспорта безопасности для учебных заведений. Только основной вход со стороны улицы Омелькова оставили открытым», – цитирует РИА «Новости» ответ мэрии на вопрос о закрытом входе.

В мэрии добавили, что о закрытии запасного входа и учащимся, и их родителям сообщили заранее.

Ранее в социальных сетях получило распространение видео, на котором школьники и родители перелезают в школу через невысокий забор, так как входные железные ворота заварены. По словам автора ролика, именно они являются основным входом в учебное заведение.