Путин поддержал решение вологодского губернатора выдвигаться на новый срок

Президент Владимир Путин заявил о поддержке действующего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, решившего в сентябре баллотироваться на новый срок во главе региона.

«Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел попросить, чтобы вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать», – обратился губернатор к президенту, передает ТАСС.

«Это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру», – ответил ему Путин.

Президент также отметил результаты работы Кувшинникова. «Результаты работы очевидны, и не только по тем материалам, которые Вы предоставили. Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям, можем сказать, выправилась», – заявил Путин.

Кувшинников руководит регионом с 2011 года. Нынешний срок его полномочий истекает в сентябре 2019 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД