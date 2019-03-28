Давно умершего пациента два года «лечили» в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарской республики прокуратура вскрыла факт «оказания медицинской помощи» в поликлинике на протяжении двух лет давно умершему пациенту.

По данным ведомства, в городской поликлинике №3 врач-эндокринолог «из корыстной заинтересованности в январе 2017 года внесла заведомо ложные сведения об оказании медицинской помощи в медицинскую карту пациента, умершего в июле 2015 года», говорится на сайте прокуратуры Нальчика.

Сообщается, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования получает сведения о количестве пациентов в медицинском учреждении и объеме оказанной медпомощи, после чего на основании этих данных начисляет денежные средства поликлинике.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Служебный подлог, совершенный из корыстной заинтересованности». Городской прокурор направил результаты проверки в Следственный комитет Кабардино-Балкарии.