Кандидат в президенты Украину выступил за возвращение российских фильмов и книг

Украинцы должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться, считает кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, выступивший за возвращение российских фильмов и книг в страну.

«Моя цель – вернуть украинцам мир и вернуть украинцам свободу. Не может быть свободной и демократической страна, где запрещают культовые и любимые всеми фильмы, граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться», - сообщается на сайте партии.

Политик напомнил, что книги жгли еще в нацистской Германии, но их все равно читали. В эпоху интернета подобные запреты просто бессмысленны. «Когда смотришь списки того, что запрещено, поневоле начинаешь сомневаться в адекватности людей, которые их составили. Скажите, как угрожает национальной безопасности «Мастер и Маргарита», «Гостья из будущего» или «Одноклассники»? Мне кажется, что больше национальной безопасности угрожают те, кто составлял эти списки», – ответил Бойко.

Согласно последним опросам, больше половины граждан Украины считают, что запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей в стране является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». В том же году правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в России издательской продукции, которая попала на территорию Украины без разрешения. В течение 2018 года Госкомтелерадио запретило ввоз в страну 477 тыс. экземпляров книг якобы антиукраинского содержания. Госкино Украины запретило демонстрацию 780 фильмов и сериалов российского производства, якобы «содержащих пропаганду» и «создающих угрозу нацбезопасности».