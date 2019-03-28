Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают снижаться, отыгрывая данные о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,36%, составив 67,01 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,47% – до 59,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 марта выросли на 2,8 млн баррелей, или на 0,6%, до 442,3 млн баррелей. Аналитики ожидали уменьшение запасов на 1,1 млн баррелей, или на 0,25%, до 438,4 млн баррелей.