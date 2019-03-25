Эксперт: Коммунисты пытаются добиться для Грудинина депутатской неприкосновенности

«Это связано со скандалами, офшорными кампаниями, это попытка добиться депутатской неприкосновенности», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя сообщения о том, что экс-кандидат в президенты Грудинин может выйти на довыборы в Госдуму в Свердловской области.

«Коммунисты пытаются включить Павла Грудинина в федеральную повестку, снова пытаются дать Грудинину мандат депутата Государственной думы. Пытаются тем или иным путем добиться для него депутатской неприкосновенности. У них это не получается. Как известно, в список депутатов нижней палаты Центральная избирательная комиссия решила Грудинина не включать. И коммунисты сейчас могут попытаться провести его по округу, расположенному на севере Свердловской области», – пояснил руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев.

«Однако там идет от «Единой России» знаменитый спортсмен Антон Шипулин, биатлонист, Олимпийский чемпион. Это легендарная личность на Урале. У него все шансы. Думаю, он и выиграет. Но коммунисты хотят добыть мандат именно для Грудинина. Хотя все последние скандалы, связанные с его разводом, его офшорами, негативно сказываются не только на репутации лично Грудинина, но и на рейтингах партии. Коммунистам бы следовало дистанцироваться от этого, но они заняли другую позицию и ведут дело в таком направлении», – сказал Гусев.

Ранее стало известно накануне, что экс-кандидат в президенты, олигарх Павел Грудинин может выставить свою кандидатуру на довыборах в Госдуму по Серовскому избирательному округу Свердловской области. Об этом агентству «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Место в парламенте освободилось после того, как избранный от округа Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области.

Об интересе Грудинина к парламенту стало известно в начале марта, когда КПРФ решала судьбу мандата умершего депутата Жореса Алферова. Лидер партии Геннадий Зюганов захотел передать его Грудинину, который считается спонсором коммунистов. Центризбирком отказал КПРФ в этом – из-за наличия у кандидата белизского офшора и зарубежных счетов, которые он не указал, баллотируясь в Госдуму в 2016 году. Похожие претензии уже стали причиной снятия Грудинина с поста председателя муниципальной думы города Видное в Подмосковье и последующего изъятия у него депутатского мандата.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшие выходные суд в Москве поддержал ЦИК, признав незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата Алферова Грудинину.

Супруга экс-кандидата в президенты Ирина считает, что в Госдуму он стремится для получения депутатской неприкосновенности. В прошлом году - после нескольких десятилетий совместной жизни - бизнесмен начал бракоразводный процесс с ней.



На днях Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Грудинина опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. По оценкам экспертов, речь может идти о разделе суммы в 60-120 млрд рублей. В МВД сообщили, что обеспечат ее безопасность.

Сам Грудинин на звонок корреспондентов агентства не ответил. Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев ни опроверг, ни подтвердил информацию о выдвижении Грудинина.