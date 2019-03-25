Названы лауреаты президентских премий в области культуры

Стали известны лауреаты премии президента России, присуждаемой молодым деятелям культуры, а также авторам произведений в области литературы и искусства для детей и юношества в 2018 году.

Владимир Путин подписал соответствующие указы, сообщается на сайте президента России.

«В этом году на премию для молодых деятелей культуры поступило 13 представлений, после прохождения экспертизы восемь предсатвлений были направлены на голосование. У нас три лауреата» – цитирует советника президента России по культуре Владимира Толстого ТАСС.

В 2018 году премии получили архитектор Николай Переслегин, дирижер Валентин Урюпин и режиссер Сергей Чехов.

Кроме того, премию в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества получат художник Борис Диодоров, директор московской школы «Класс-центр» Сергей Казарновский и художник-аниматор Франческа Ярбусова.

Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года. Размер каждой премии составляет 2,5 млн рублей.

Ранее постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон сообщил, что Нобелевский комитет решил вручить премии по литературе сразу за два года – 2018 и 2019.