Советский разведчик обвинил Британию в убийстве заместителя Гитлера

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников обвинил британские спецслужбы в убийстве нацистского преступника Рудольфа Гессе.

По его мнению, в 1987 году заместитель Гитлера по нацистской партии не покончил жизнь самоубийством, как гласит официальная версия. Он был убит спецслужбами Британии. При этом к тому моменту Гесс уже 41 год провел в заключении, сообщает РИА Новости.

Одной из главный загадок Второй мировой войны является перелет Гесса из Германии в Великобританию в одиночку в мае 1941, чтобы убедить британцев заключить мир между странами. Спустя пять лет его приговорили к пожизненному заключению.

«Моя точка зрения – это была специальная санкционированная операция. Ну как можно было одному, без чьей-то помощи, спокойно преодолеть противовоздушную оборону Германии? Кроме того, заметьте, находясь в Англии, Гесс беспрепятственно переписывался со своей семьей, оставшейся дома и которая не подверглась каким-либо репрессиям», – отметил Санников.

По его мнению, официальная версия кончины Гесса неправдива. Смерти Гесса поспособствовали англичане, которые опасались громкого заявления с его стороны. Садовый домик, в котором было обнаружено тело Гесса, по странному совпадению сгорел на следующий день.

Ранее в Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описываются места, куда нацисты прятали золото и другие сокровища при отступлении из Польши.