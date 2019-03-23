В Крыму ответили на приглашение жителям проголосовать на украинских выборах

Крымчанам как гражданам России безразличны выборы на территории другого государства, потому призывы проголосовать на украинских выборах останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Иоффе заявил, что «крымчане – это граждане России, и они не отождествляют себя с другим государством, поэтому им неинтересны выборы в чужой стране», передает РИА «Новости».

По его словам, Киев продолжает считать крымчан гражданами Украины, так как искусственно усложнил для них процедуру выхода из гражданства; кроме того, жители полуострова «не могут свободно поехать на Украину для подачи соответствующего заявления, так как это всегда связанно с определенной опасностью».

«Но есть другое международное правило, что человек ощущает себя гражданином той страны, которой он хочет ощущать. Крымчане абсолютно добровольно получили российские паспорта, ощущают себя гражданами России, и на этом нужно ставить точку», – сказал Иоффе.

При этом украинцы, которые в данный момент по различным причинам находятся в Крыму, могут беспрепятственно ехать на выборы президента своей страны.

«Никто им никаких препонов ставить не будет, но уверен, что таких будет минимум», – сказал Иоффе.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Ранее прокуратура Украины заявила, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.

Напомним, в Крыму сочли шуткой слова кандидаты в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова.