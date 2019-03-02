На Украине скончался писатель и сценарист Василий Портяк

На Украине на 67 году жизни умер писатель и сценарист Василий Портяк.

Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

Портяк известен как сценарист кинолент «Меланхолический вальс», «Вишневые ночи» и «Нам звоны не играли, когда мы умирали», «Белый пудель», «Чья правда, чья несправедливость», «Непокоренный» и т.д.

Отмечается, что о времени и месте прощания с писателем будет сообщено позже.