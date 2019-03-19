Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев сообщил, что в России появились мошенники в сфере подключения цифрового ТВ; он также напомнил, что волонтеры помогают подключить приобретенное оборудование бесплатно.

Тюменская область вошла в число 20 регионов России, которые переходят на цифровое вещание во второй волне – с 15 апреля.

Сарычев сказал, что негативный опыт, появившийся у регионов первой волны подключения, в том числе связанный с мошенниками, внимательно изучается, передает РИА «Новости».

«Выпустили серию профилактических материалов в местных СМИ. Хотелось бы наших земляков предупредить: будьте осторожнее! Не пускайте незнакомых людей в дом! Особенно, если они обещают за деньги что-то установить или подключить», – добавил вице-губернатор.

Он рассказал также, что для начала нужно позвонить в call-центр по телефону 8-800-234-35-22 и уточнить, имеют ли пришедшие подключать оборудование люди какое-либо отношение к работе по переходу на цифровое вещание.

«Еще раз подчеркну: волонтеры не разносят приставки по домам. Они только информируют и помогают подключить то оборудование, которое человек сам приобрел. И все это – бесплатно!», – подчеркнул Сарычев.

Он заявил также, что «серебряные» волонтеры – активные люди пенсионного возраста – востребованы в работе по переходу на цифровое телевидение в Тюменской области, некоторые жители региона просят направить к ним именно добровольцев старшего поколения из-за их учения выслушать, понимания необходимости «где-то несколько раз повторить, показать».

По словам вице-губернатора, по всей Тюменской области в этой работе задействовано порядка тысячи «серебряных» волонтеров, которые «объединись с помощью областного проекта «Штаб-квартира серебряных добровольцев» и прошли обучение».

Волонтеры обеспечены «листовками, наглядными схемами подключений», они «проводят информационную работу: выясняют, нуждается ли человек в нашей помощи, рассказывают о переходе на цифровое телевидение, об оборудовании, которое необходимо купить», а также занимаются практической работой – «оказывают помощь в подключении цифровой приставки».

По его словам, волонтеры помогают не только пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, но и другим жителям Тюменской области.

Ранее стало известно о наживающихся на отключении аналогового ТВ мошенниках.