Глава Рослесхоза: Уральские леса будут восстанавливать со скоростью 15 млн саженцев в год

«Основная льгота, которая уже хорошо себя зарекомендовала, – предоставление лесного ресурса под конкретный проект строительства современного деревообрабатывающего производства. За минимальную стоимость», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. По его словам, Урал стал стартовой площадкой для приоритетных инвестиционных проектов в лесном хозяйстве.

На Среднем Урале готовится к реализации амбициозный проект Уральской горно-металлургической компании – по созданию лесосеменного центра. Планируется, что его проектная мощность составит около 15 миллионов саженцев с закрытой корневой системой в год. «В этом случае центр покроет всю потребность Уральского федерального округа в посадочном материале с учетом компенсационного лесовосстановления», – рассказал замминистра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

Именно новые инвестиционные проекты становятся главным вектором развития лесного хозяйства на Урале, – подчеркивает руководитель Рослесхоза.

«Сегодня на территории УрФО уже завершено несколько инвестиционных проектов в области освоения лесов и реализуется еще восемь: в Свердловской области – семь и один – Тюменской области, – отмечает Иван Валентик.– Общий объем капитальных вложений составляет более 4,5 млрд рублей, и общим объемом потребляемого сырья более 2,5 млн кубометров. Из них лишь на территории Свердловской области общий объем капитальных вложений составляет более 4 млрд рублей. Это указывает на правильный вектор развития лесного хозяйства на Урале».

«Сейчас нам необходимы дополнительные меры для стимулирования глубокой переработки древесины, повышения привлекательности лесного сектора, предоставления необходимых налоговых льгот, тарифных льгот, для того, чтобы бизнесу было выгодно заниматься инвестициями в лесопромышленный комплекс», – говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

Для того, чтобы простимулировать бизнесменов, разработано несколько «бонусов». «Основная льгота, которая хорошо зарекомендовала в лесном секторе, – это предоставление лесного ресурса под конкретный проект строительства современного деревообрабатывающего производства за минимальную стоимость с небольшим коэффициентом, – рассказал Валентик. – Таким образом, государство практически кредитует бизнес в расчете на то, что бизнес в свою очередь создаст высокотехнологичное производство, дающее максимальную добавленную стоимость».