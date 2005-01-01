Кремль прокомментировал вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму

В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить потери, нанесенные экономике Крыма за время пребывания в составе Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне не известно, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. А относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждется, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», – прокомментировал Песков вопрос об инициативе Володина.

Также он отметил, что в Кремле впервые услышали о такой инициативе, передает РИА «Новости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.