В Кремле прокомментировали неполадки с GPS-навигацией в Москве

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников пояснил, почему невозможно достигнуть компромисса по геолокации возле стен Кремля со службами такси.

«Я думаю, здесь компромисс невозможен. Общемировая практика, если внимательно смотреть за тем, что происходит в Великобритании, на аэродромах, в частности, и других в общем-то продвинутых, как принято говорить, странах, и это общая беда сейчас», – пояснил Хлебников, передает РИА «Новости».

В декабре 2017 года в Москве был зафиксирован массовый сбой спутниковой системы навигации. Проблемы наблюдались не только в центре Москвы, но и по всему городу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда переадресовал спецслужбам вопрос о причинах якобы произошедшего геолокационного сбоя в Москве рядом с Кремлем.