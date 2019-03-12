Умер бывший супруг Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская рассказала, что скончался ее бывший супруг бизнесмен Арнольд Спиваковский.

«В моей жизни ТЫ сыграл главную роль. ТЫ. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ТЫ любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...», – написала артистка в своем Instagram.

Спиваковский и Милявская были женаты в конце 90-х. Бизнесмен повлиял на карьеру Лолиты как певицы.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что Спиваковского и еще 10 россиян задержали в Испании. Их подозревали в связях с преступными группировками, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.