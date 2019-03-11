В экстренно севшем в Баку российском самолете не нашли бомбу

На самолете «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Баку, провели первичный осмотр, который не выявил наличие бомбы, проверка продолжается , сообщили в пресс-службе посольства России.

«Первичный осмотр не выявил наличие бомбы на борту, проверка продолжается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, пассажиры эвакуированы. Мы в процесс проверки не вмешиваемся», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» A321, летевший из Бахрейна в Домодедово, приземлился в Баку после того, как командир получил записку о бомбе на борту.