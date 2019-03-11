Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Баку из-за записки о бомбе

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Бахрейна в Москву, вынужденно приземлился в Баку из-за подозрения командира о бомбе на борту, сообщили в пресс-службе бакинского аэропорта.

«Из Бахрейна Airbus А321 вылетел два часа назад, через три часа он должен был приземлиться в Домодедово. … Экипаж самолета запросил посадку в Баку и уже приземлился там», – сказал источник, передает ТАСС.

В то же время телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что, по предварительным данным, пилоту передали найденную в туалете записку о бомбе на борту. В настоящее время лайнер досматривают представители экстренных служб.

«Сейчас идет проверка самолета. Если ничего не найдут, то потом будут искать, кто пустил слух о бомбе. Хотим сказать, что азербайджанские службы хорошо работают. Жалоб от пассажиров не было», – сообщили телеграм-каналу Hue в посольстве России в Баку.

В свою очередь пресс-секретарь бакинского аэропорта Гейдар Алиев сообщил, что всего на борту, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир принял решение об их экстренной эвакуации.

При этом телеграм-канал «Милитарист» сообщает, что кроме борта «Уральских авиалиний» в Баку на снижение пошел самолет Boeing 747-4HQ авиакомпании Cargolux, выполнявший рейс из Гонконга в Люксембург.

В январе пассажир рейса Сургут – Москва попытался проникнуть в кабину пилотов и заставил изменить курс самолета на Афганистан. Также он заявлял, что у него якобы есть оружие. Командир Boeing посадил воздушное судно в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки, где подозреваемого задержали. Мужчина был арестован на два месяца. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.