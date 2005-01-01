Найден и оцифрован «первоисточник «Повести временных лет»

Российские старообрядцы обнаружили в архивах труд «Русский летописец», на основе которого, по их мнению, была написана «Повесть временных лет»; рукопись оцифровали и начинают публиковать.

Староверы уверены, что источник, описывающий версию древней истории Руси, является первоисточником «Повести временных лет». В «Повести временных лет», как утверждается, опущены почти все события русской истории до завоевания Киева князем Олегом, а также минимально даны описания новгородского периода, передает «Интерфакс».

В «Русском летописце» Киев появляется в середине повествования как город, завоеванный новгородцами и ростовцами после основания Москвы. По этой летописи Киев присоединяется новгородско-ростовскими князьями к их государству, которое уже охватывало Западную Сибирь, после чего к титулу «великих князей Новгородских» присоединяется слово «Киевских». При этом их столица находилась во Владимире.

Староверы утверждают, что «Повесть временных лет» была составлена не в XV, а в XVII веке с помощью редактирования «Летописца», чем разрешается ряд противоречий и неувязок «Повести временных лет». В «Русском летописце», считают староверы, исторические факты представлены без редактирования и цензуры.

Отметим, что история основания Руси становится предметом спекуляций – особенно со стороны нынешних киевских властей, которые претендуют на то, чтобы стать преемниками древнерусского государства. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала высказывания Киева на этот счет.