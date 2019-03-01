Столо известно, сколько Грузия заплатит «Интер РАО» за поставки энергии Абхазию

Грузинская сторона заключила краткосрочный контракт с «Интер РАО» стоимостью 315 тыс. долларов на поставки в марте 45 млн киловатт-часов в Абхазию для покрытия дефицита электроэнергии там, заявило минэкономики Грузии в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как пояснила грузинским журналистам заместитель министра Натиа Турнава, «энергетика – это та сфера, которая способствует интеграции Абхазии с остальной Грузией». Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

«Когда недостаточен ресурс ИнгуриГЭС, у нас два выхода – не поставлять в Абхазию электроэнергию или сделать так, чтобы сбалансировать поставки, что и делается годами», – сказала она.

Абхазия получит закупленную у «Интер РАО» электроэнергию по ЛЭП «Салхино», которая является составной частью энергосистемы Грузии.

Часть Ингури ГЭС находится на территории Грузии, часть – на абхазской территории. Энергетики сторон успешно сотрудничают и после войны 1992-1993 годов, а также после признания Абхазии Россией и еще рядом стран. Примерно 60 процентов вырабатываемой на ГЭС энергии идет в Грузию, 40 – в Абхазию.

Грузинская оппозиция ранее подвергла резкой критике контракт с «Интер РАО».