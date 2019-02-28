Беглов выступил на Международном форуме труда

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что экономика города будет ориентироваться на строительство высокотехнологичных производств, это делается для того, чтобы Петербург мог стать центром цифровой экономики страны.

«Мы намерены запустить масштабную программу преобразований, создающую максимально комфортные условия для инвесторов, для роста качественной занятости и доходов граждан. Прежде всего, планируем в полной мере раскрыть потенциал города как научного, образовательного и культурного центра России, где ведется подготовка квалифицированных кадров, где открывается возможность проявить себя на сложных наукоемких производствах, в сфере информационных высоких технологий, туризма», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Он добавил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сказал о формировании в стране гарантированного спроса на промышленную высокотехнологичную продукцию.

«Это колоссальная перспектива для роста российского бизнеса: для машино– и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии и других отраслей. Во всех этих сферах мы [Санкт-Петербург] не только располагаем производственными мощностями, но и огромным интеллектуальным и научным ресурсом. Я убежден, нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики нашей страны», – подчеркнул градоначальник.

Беглов объявил о начале нового этапа развития города, в основе которого будет рост деловой активности и повышение профессионального и образовательного уровня людей, стимулирование инвестиций в создание новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. Результатом этой работы, по его словам, должно стать увеличение доходной части бюджета до 1 трлн рублей.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики.

Также на форуме глава города заявил, что для предпенсионеров в Петербурге должна быть предоставлена возможность бесплатного повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

«Мы должны создать максимум возможностей для повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов старшего возраста. Важно, чтобы такое улучшение было для людей бесплатным. Нужно найти привлекательные инструменты сотрудничества для работодателей», – отметил Беглов, передают «Невские новости».

Кроме того, врио губернатора отметил, что администрация города настроена на обновление системы власти в Петербурге. В частности, есть план «омолодить» исполнительную власть и привлечь к работе кадры до 35 лет. Таких людей должно быть в исполнительной власти не меньше трети

«Наша цель на перспективу, чтобы молодежь в возрасте до 35 лет составляла треть в структурах исполнительной, законодательной власти, органах местного самоуправления, общественных организациях», – заявил градоначальник.