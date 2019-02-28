Беглов выступил на Международном форуме труда

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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          Беглов выступил на Международном форуме труда

          28 февраля 2019, 18:02

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          Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что экономика города будет ориентироваться на строительство высокотехнологичных производств, это делается для того, чтобы Петербург мог стать центром цифровой экономики страны.

          «Мы намерены запустить масштабную программу преобразований, создающую максимально комфортные условия для инвесторов, для роста качественной занятости и доходов граждан. Прежде всего, планируем в полной мере раскрыть потенциал города как научного, образовательного и культурного центра России, где ведется подготовка квалифицированных кадров, где открывается возможность проявить себя на сложных наукоемких производствах, в сфере информационных высоких технологий, туризма», – сказал Беглов, передает ТАСС.

          Он добавил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сказал о формировании в стране гарантированного спроса на промышленную высокотехнологичную продукцию.

          «Это колоссальная перспектива для роста российского бизнеса: для машино– и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии и других отраслей. Во всех этих сферах мы [Санкт-Петербург] не только располагаем производственными мощностями, но и огромным интеллектуальным и научным ресурсом. Я убежден, нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики нашей страны», – подчеркнул градоначальник.

          Беглов объявил о начале нового этапа развития города, в основе которого будет рост деловой активности и повышение профессионального и образовательного уровня людей, стимулирование инвестиций в создание новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. Результатом этой работы, по его словам, должно стать увеличение доходной части бюджета до 1 трлн рублей.

          Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики.

          Также на форуме глава города заявил, что для предпенсионеров в Петербурге должна быть предоставлена возможность бесплатного повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

          «Мы должны создать максимум возможностей для повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов старшего возраста. Важно, чтобы такое улучшение было для людей бесплатным. Нужно найти привлекательные инструменты сотрудничества для работодателей», – отметил Беглов, передают «Невские новости».

          Кроме того, врио губернатора отметил, что администрация города настроена на обновление системы власти в Петербурге. В частности, есть план «омолодить» исполнительную власть и привлечь к работе кадры до 35 лет. Таких людей должно быть в исполнительной власти не меньше трети

          «Наша цель на перспективу, чтобы молодежь в возрасте до 35 лет составляла треть в структурах исполнительной, законодательной власти, органах местного самоуправления, общественных организациях», – заявил градоначальник.


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