Биатлонист Логинов лишился чемпионата Европы из-за ошибки чиновников

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки, допущенной чиновниками из Союза биатлонистов России, заявил председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский.

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает», – заявил Кугаевский в комментарии изданию «Тюменская арена».

«Еще три дня назад я предупреждал президента СБР России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте», – объяснил председатель тренерского совета.

«В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой», – заключил Кугаевский, добавив, что Владимир Драчев не отвечает на его звонки.

Он ответил утвердительно на вопрос о уточняющий вопрос о том, что произошла техническая ошибка. «И теперь представьте состояние лидера сборной России», – призвал он.

На замечание о том, что есть еще тренерский штаб, Кугаевский добавил: «Наверное, люди тоже правила не читали».

Накануне главный тренер сборной России по биатлону, старший тренер мужской сборной Анатолий Хованцев сообщил ТАСС, что тренерский штаб решил дать Логинову «возможность отдохнуть», а потому он не выступит на чемпионате Европы в Минске.

«Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы. Он находится в нормальном, хорошем состоянии. Все остальные готовы к завтрашней гонке и побегут. Задачи на спринт – быстро бежать и хорошо стрелять», – сказал Хованцев.

23 февраля на чемпионате Европы проходят мужская и женская спринтерские гонки. Турнир завершится 24 февраля гонками преследования.