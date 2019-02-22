В МИД отреагировали на решение Казахстана избавить тенге от русского языка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Казахстана избавиться от русского языка на тенге.

Захарова сообщила, что это решение – внутреннее дело республики, передает «Говорит Москва»

Она добавила, что Москва поддерживает связи с коллегами и партнерами по вопросу прав русскоговорящих жителей Казахстана.

«Тема находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИДа России, не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский родной язык», – отметила представитель МИД.

22 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую концепцию дизайна монет и банкнот национальной валюты, на которой отсутствуют надписи на иностранных языках.