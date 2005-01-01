Пушков напомнил американскому адмиралу о правовом статусе Арктики

«Заявления адмирала являются его личной точкой зрения и не могут рассматриваться как основа для международно-правовых суждений», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он ответил на слова командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго, который заявил, что Арктика должна оставаться свободной и открытой международной территорией.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что американский адмирал не может определять статус Арктики, потому что «не имеет никакой легитимности». «Заявления адмирала являются его личной точкой зрения и не могут рассматриваться как основа для международно-правовых суждений. С точки зрения международного права он величина, не имеющая какого-либо веского значения», – пояснил Пушков.

В то же время сенатор напомнил, что до недавнего времени официальная позиция США заключалась в том, что право на доступ к арктическим ресурсам имеют страны с выходом на континентальный шельф арктической зоны. Это Россия, США, Канада, Норвегия и Дания.

«Естественно, в доступе к Арктике заинтересованы и другие мировые игроки, в частности, страны Евросоюза, Китай, Япония и ряд других... Но базовые правовые основы для этого доступа в силу своего географического положения должны иметь те государства, которые находятся в этой зоне, иначе начнется глобальная схватка за Арктику, которая до добра не доведет», – предупредил сенатор.

По его словам, заявление адмирала вряд ли можно считать началом пересмотра США официальной позиции, и «это скорее отражение настроения американского правящего класса, в частности, военной верхушки, которая за последнее время все чаще и чаще выступает с заявлениями и призывами к тому, чтобы ограничить доступ России к тем или иным акваториям».

«Американские военные призывают к тому, чтобы начать действовать первыми, чтобы вынудить Россию на ответные действия, будь то ситуация в Черном море или ситуация, касающаяся арктической зоны», – подытожил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что только арктические государства должны определять, «в какой степени и на каких международно-правовых основаниях другие страны и образования Европейского союза могут участвовать в этом процессе».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что вопреки позиции России Арктика должна оставаться свободной и открытой международной территорией. «Мы видим значительную активность Китая и России, и русские считают Арктику своей территорией», – заявил Фогго.

Напомним, в январе глава ВМС США Ричард Спенсер объявил о планах Вашингтона отправить американские военные корабли в Арктику. В ответ глава МИД России Сергей Лавров напомнил США о необходимости соблюдения международных норм.