Освобожденный Квачков прокомментировал дело Скрипалей

По словам экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого во вторник освободили из мордовской колонии, дело Скрипалей раскрутили «внешние паразиты».

«Скрипали – совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта», – приводит его слова «Лента.ру».

Квачков считает, что дело было раскручено некими «внешними паразитами, которым нужно было укусить, «обгадить» Россию».

Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль и полковник Квачков были коллегами – работали в ГРУ. Потом Скрипаль был осужден за госизмену, а Квачков – за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу «Росэнерго» Анатолия Чубайса.

7 февраля Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему полковник Квачков больше не «герой эпохи».