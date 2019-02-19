Американец Калви попросил в СИЗО второй матрас, француз Дельпаль – губку

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который находится в следственном изоляторе «Кремлевский централ», проходит медосмотр, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

Еникеев посетил Калви, который «жалуется на боли в спине» и просит «предоставить ему второй матрас», передает ТАСС.

В СИЗО сообщили, что Калви «проходит медкомиссию», ему «сделают рентген», после чего примут решение по поводу второго матраса.

И у Калви, и у второго фигуранта дела француза Филиппа Дельпаля в камере есть горячая вода, телевизор, холодильник и унитаз. Дельпаль пожаловался, что нет губки. Еникеев пояснил, что губку покупают в тюремном магазине, Дельпаль сможет это сделать, когда ему переведут «деньги на специальную карточку».

Кроме того, у Дельпаля временно забрали книги на французском языке, поскольку те должны пройти «тюремную цензуру».

Дельпаль и Калви владеют русским языком на базовом уровне.

На прошлой неделе четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, в том числе основатель фонда Майкл Калви. Он арестован решением Басманного суда.