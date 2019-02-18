В петербургском роддоме из-за анонимного звонка на улицу вывели матерей с грудничками

Из перинатального центра ФГБУ НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге после анонимного сообщения о заложенной бомбе эвакуируют мам с грудничками, сообщают СМИ.

Об этом сообщили в соцсетях – по данным очевидцев, матерям с новорожденными приходится спускаться с шестого этажа пешком, сообщает «Фонтанка».

В медучреждении подтвердили, что эвакуация проводится после полученного сообщения, матерей с новорожденными детьми выводят на улицу.

На прошлой неделе по Москве и Петербургу прокатилась очередная волна сообщений о минировании.