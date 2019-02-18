В Красноярске объяснили «озеленение» срубленными елками

Мэрия Красноярска пояснила, зачем рабочие вставляли срубленные елки в закрепленные в земле обрезки труб недалеко от новой автомобильной развязки Николаевского моста в районе улицы Копылова.

«Елки установлены временно, они привезены с мест вырубок и должны быть утилизированы. Специалисты пришли к мнению, что их можно использовать для визуального оформления. Через несколько недель елки уберут», – приводит РИА «Новости» ответ представителя мэрии.

По словам собеседника, параллельно идет обсуждение плана благоустройства территории, на которой были «высажены» срубленные елки.

Ранее местная телекомпания опубликовала кадры, на которых рабочие заостряли топорами концы срубленных елок и втыкали их в подготовленные обрезки труб, которые торчали из земли. Согласно описанию под видео, действие происходило рядом с улицей Копылова. Комментатор за кадром сообщал, что так «сажают елки на универсиаду: без корней втыкают».