«Самое тупое преступление года» совершено на Украине

Ограбившие прохожего на улице злоумышленники во время побега случайно попали в полицейский участок в Одессе.

На одной из центральных улиц Одессы двое воров, ограбивших прохожего, случайно забежали прямо в отделение полиции, сообщает Strana.ua со ссылкой на страницу в Facebook сотрудницы участка Зои Мельник.

«Нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать… но то ли преступники были «на гастролях» и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку – неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими», – пишет девушка.

По ее мнению, данное деяние заслужило титул «самого тупого преступления года».

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